Даниэль Себальос перейдет из «Бетиса» в «Реал» за 18 миллионов евро

«Реал» договорился о переходе полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса. 20-летний испанец перейдет в мадридский клуб за 18 млн евро и подпишет контракт сроком на шесть лет.

Ожидается, что Себальос завтра, 10 июля, пройдет медицинское обследование для «Реала» и поставит подпись под соглашением со «сливочными». Молодой хавбек выбирал между «Реалом» и «Барселоной» и отдал предпочтение «Королевскому клубу».

В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в испанской Примере и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca