Даниэль Себальос перейдет из «Бетиса» в «Реал» за 18 миллионов евро

Автор: Лидия Дидык 0

Себальос

«Реал» договорился о переходе полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса. 20-летний испанец перейдет в мадридский клуб за 18 млн евро и подпишет контракт сроком на шесть лет.

Ожидается, что Себальос завтра, 10 июля, пройдет медицинское обследование для «Реала» и поставит подпись под соглашением со «сливочными». Молодой хавбек выбирал между «Реалом» и «Барселоной» и отдал предпочтение «Королевскому клубу».

В минувшем сезоне Себальос провел 30 матчей в испанской Примере и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Буффон

Джанни Инфантино: «Крепко обнимаю Буффона, он не просто чемпион. Он колоссален»

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа отклонил первые предложения «Челси» о новом контракте

Данило

Данило перейдет в «Ювентус»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 