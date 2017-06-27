Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде звезду итальянской «Ромы» Раджу Наингголана. Английский клуб готов заплатить за бельгийца 45 миллионов евро.

Оклад 29-летнего полузащитника может составить 7,5 млн. евро за сезон.

В прошлом году им интересовался лондонский «Челси», однако футболист предпочел остаться в итальянской столице.

Наингголан не раз признавался в своей любви «Роме» и не прочь переподписать контракт с командой. Новый спортивный директор Рамон Мончи готов удовлетворить запросы игрока в размере 4 млн. евро и предложить еще столько же в качестве бонусов.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport