Раджа Наингголан может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде звезду итальянской «Ромы» Раджу Наингголана. Английский клуб готов заплатить за бельгийца 45 миллионов евро.
Оклад 29-летнего полузащитника может составить 7,5 млн. евро за сезон.
В прошлом году им интересовался лондонский «Челси», однако футболист предпочел остаться в итальянской столице.
Наингголан не раз признавался в своей любви «Роме» и не прочь переподписать контракт с командой. Новый спортивный директор Рамон Мончи готов удовлетворить запросы игрока в размере 4 млн. евро и предложить еще столько же в качестве бонусов.
Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport