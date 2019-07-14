Гарри Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр намерен сменить клубную прописку. Он близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Ранее, «лисы» отказывались от продажи футболиста манкунианцам, которые целый год пытались его подписать.

Сообщается, что игрок на встрече с руководством и главным тренером команды Бренданом Роджерсом заявил о своем желании покинуть «Лестер». Теперь клуб не сможет удержать англичанина, поэтому готов отдать его «красным дьяволам» за 83 млн евро.

Отмечается, «лисы» подыскали замену для Магуайра: они планируют приобрести защитника «Бернли» Джеймса Тарковски.

Напомним, Магуайр выступает за «Лестер» с 2017 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 31 матч и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail