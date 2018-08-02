Гонсало Игуаин и Маттиа Кальдара перешли в «Милан»

«Милан» объявил о переходе в команду двух новичков. Ими стали нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин и защитник туринцев Маттиа Кальдара.

Игуаин будет выступать за клуб на правах аренды с опцией обязательного права выкупа. Кальдара же перешел в «Милан» в обмен на защитника Леонардо Бонуччи, вернувшегося в «старую синьору» спустя год. 24-летний итальянец подписал с красно-черными 5-летний контракт.

В прошедшем сезоне Игуаин сыграл за «Ювентус» 50 матчей и забил 23 гола. Кальдара был арендован «Аталантой», где провел 34 игры и стал автором 3 голов.

Фото: официальный сайт ФК «Милан»

Источник: официальный сайт ФК «Милан»