Малафеев: «Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией, то мы их додавим»

Вячеслав Малафеев высказался о шансах на победу нашей национальной команды над мексиканцами. Бывший вратарь «Зенита» и сборной России подчеркнул, что россияне хорошо готовы физически и способны перевести игру на половину поля соперника.

«Не нужно выдумывать сложные тактики. Сейчас нужен просто результат, в меньшей степени необходима красота. Если мы начнем матч с Мексикой так же, как провели концовку игры с Португалией, то мы их додавим. Сборная России хорошо готова физически, это было видно по предыдущим двум матчам.

За счет желания, натиска, длинного паса Игоря Акинфеева, если полузащита будет поджимать линию атаки, и мы будем играть с двумя нападающими — есть шанс, большой шанс, что мы переведем игру на поле соперника. А там можно навязать борьбу и воспользоваться стандартами, которые хорошо исполняет Александр Самедов», – сообщил Малафеев.

Напомним, что Вячеслав выступал за сборную России с 2003 по 2012 года, в составе которой провел 29 матчей. В 2016 году он завершил свою игровую карьеру.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС