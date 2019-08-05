Филиппе Коутиньо не уйдет в аренду из «Барселоны»

Автор: Дарья Григорьева 0

Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не намерен покидать каталонский клуб. Игрок не собирается уходить в аренду. 

Сообщается, бразилец хочет проявить себя в команде сине-гранатовых и рассчитывает в ней остаться.

Хавбек также против аренды. По информации источника, «Барселона» не планирует идти на этот шаг.

Для Коутиньо, в случае возможной продажи, приоритетный вариант —  возвращение в АПЛ. Но ранее стало известно, что ни один из клубов не сделал конкретного предложения испанцам.

Напомним, в прошедшем сезоне Примеры игрок провел 34 матча, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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