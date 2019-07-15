Кейлор Навас намерен остаться в «Реале»

Автор: Дарья Григорьева 0

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас решил не менять клубную прописку. Он планирует остаться в испанской команде.

Сообщается, костариканец останется в королевском клубе в качестве второго голкипера. В таком случае Андрею Лунину придется вновь искать аренду.

«Сливочные» собираются найти украинскому футболисту клуб, чтобы тот не терял игровую практику. Напомним, прошлый сезон Ла Лиги Лунин провел на правах аренды в «Леганесе» и сыграл в пяти матчах.

Напомним, была информация, что будущее Наваса в «Реале» стоит под вопросом, но, вероятно, ситуация изменилась. В прошедшем сезоне Примеры он принял участие в 10 встречах.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«ПСЖ» заинтересовался Кейлором Навасом

Кейлор Навас намерен покинуть «Реал» как свободный агент

Зинедин Зидан считает, что Кейлор Навас должен покинуть «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 