Сон Хын Мин рассказал, что мог уйти из «Тоттенхэма» после первого сезона в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признался, что хотел покинуть лондонский клуб после тяжелого первого сезона. Сообщается, что корейца уговорил оставаться в команде главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино.

«Я был близок к уходу. Пришел в кабинет тренера и сказал, что чувствую себя не комфортно и хочу вернуться в Германию. Но тренер верил в меня, и я очень благодарен ему. Он помог реализоваться моей мечте. Даже больше чем благодарен ему, мне трудно это описать. Мы работаем вместе уже четыре года, это невероятно», — сказал Сон Хын Мин.

В нынешнем сезоне 26-летний кореец провел 22 матча в чемпионате Англии. Он забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports