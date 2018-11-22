Хосеп Гвардиола: «В Англии я стал сильнее как тренер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что работа в Англии сделала его лучше. Испанский специалист возглавил клуб летом 2016 года.

«В Англии я стал сильнее как тренер по сравнению с периодом, когда работал в «Баварии» и «Барселоне».

Чувствую, что здесь я стал лучше, потому что научился справляться с этой невероятной лигой.

Это одна из самых тяжелых лиг, учитывая количество матчей, погоду, судейский фактор.

Также здесь много конкурентов. Это единственная страна, где пять-шесть команд претендуют на победу в премьер-лиге», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы завоевал чемпионство Англии, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии. Ранее Гвардиола тренировал мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports