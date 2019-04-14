«Вест Хэм» дал официальный комментарий по поводу расистского скандала с участием болельщиков

«Вест Хэм» дал официальный комментарий по происшествию с участием своих болельщиков. Группа фанатов лондонского клуба исполняла антисемитские кричалки в адрес болельщиков «Тоттенхэма».

«Содержание видео, появившегося в соцсетях в субботу вечером, вызывает у нас отвращение. Мы немедленно попытаемся идентифицировать виновников и передадим данные полиции. На них будет наложен пожизненный запрет на посещение домашних матчей команды, а также выездных игр вместе с клубом. «Вест Хэм» придерживается твердой позиции: подобному поведению нет места в нашем клубе. Не хотим, чтобы такие люди ассоциировались с «Вест Хэмом». Такие поступки не приветствуются ни в нашем клубе, ни в цивилизованном обществе», – указано в заявлении на официальном сайте «молотков».

Это уже не первое подобное происшествие за последнее время, ранее тем же образом были наказаны болельщики «Челси», скандировавшие:«Салах-террорист».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Вест Хэма»