Хосеп Гвардиола: «Тоттенхэм» остается топ-командой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 29 октября в понедельник.

«Не сомневаюсь, что за чемпионство будут бороться пять команд. Первая пятерка в таблице АПЛ находится на дистанции двух очков друг от друга. Это значит, что все они сильны.

В последние пять или шесть лет «Тоттенхэм» всегда участвует в борьбе за титул. Конечно, они не могут тратить много денег на игроков, потому что строят невероятный стадион, а это большие расходы, но при этом они все равно остаются топ-командой.

Я сказал об этом еще в своем первом сезоне в премьер-лиге. Тогда «Тоттенхэм» первым нанес моей команде поражение, и я понял, насколько они сильны.

«Тоттенхэм» – один из тех клубов, которые мне больше всего нравятся. Я учусь, когда наблюдаю за их игрой. В их команде много игроков из разных стран, а основу «Тоттенхэма» составляют футболисты сборной Англии.

Это молодая команда с хорошим голкипером и нападающим, так что у них есть все, чтобы быть в числе лидеров чемпионата», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports