В чемпионате Нидерландов перенесли тур из-за «Аякса»

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение изменить календарь чемпионата страны. Это произошло из-за «Аякса».

Изменению подвергнется 33-й тур. Он целиком перенесен с 28 апреля на 15 мая. Отметим, что всего в чемпионате Голландии 34 тура, но 33-й станет последним.

Причина — выход «Аякса» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Все игры двух последних туров (33-го и 34-го) в Голландии начинаются в одно время. При этом 34-й тур останется на своем месте и будет проведет 12 мая.

Если бы календарь не был изменен, то «Аякс» бы провел девять матчей за 28 дней – с 10 апреля по 8 мая (ответная полуфинальная игра Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»). В частности, амстердамцы поехали бы на выездной матч с «Тоттенхэмом» через день после выезда к «Де Графсхапу».

Напомним, KNVB уже переносил матч «Аякса» со «Зволле» перед противостоянием амстердамцев в 1/8 финала с «Реалом».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт KNVB