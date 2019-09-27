Эль-класико во втором круге состоится 1 марта

Стало известно, когда пройдет эль-класико во втором круге этого сезона Ла Лиги. Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 1 марта.

По данным источника, начало матча на «Сантьяго Бернабеу» назначено на 21:00 по местному времени (23:00 по московскому времени).

Отметим, что первая игра между «Барселоной» и «Реалом» в этом сезоне будет проводиться 26 октября на «Камп Ноу». Начало встречи — в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому времени).

Первое эль-класико состоится удобное время для азиатского рынка, а начало второго — удобно для зрителей из Америки.

Фото: Global Look Press

Источник: Cope