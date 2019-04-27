Неймар назвал причины ухода из «Барселоны»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал свою мечту. Кроме того он рассказал, почему решил покинуть «Барселону».

«Мечтаю стать лучшим игроком в мире. Но это не навязчивая идея. Думаю, по игре сейчас лучший Месси. Потому что он играет иначе, это Месси.

Я покинул «Барселону» ради новых вызовов и побед. Мне захотелось нового, и я ушел. Почувствовал, что мне захотелось больше трудностей», — заявил бразильский футболист.

Напомним, форвард покинул каталонский клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 14 матчей, забил 13 мячей и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  El Mundo

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