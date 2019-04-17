Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» на «Этихаде», но вышел в полуфинал

«Манчестер Сити» играл с «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу одержали «горожане», однако это не помогло им пройти в полуфинал.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

МАНЧЕСТЕР СИТИ (АНГЛИЯ) — ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) — 4:3 (3:2)

Манчестер. 17 апреля.

Стадион: «Этихад Стэдиум».

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Менди (Сане, 84), Уокер, Лапорт, Сильва (Фернандиньо, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура (Дэвис, 81), Сиссоко (Льоренте, 41), Алли, Сон.

Голы: 1:0 — Стерлинг (4), 1:1 — Сон (7), 1:2 — Сон (10), 2:2 — Бернарду Силва (11), 3:2 — Стерлинг (21), 4:2 — Агуэро (59), 4:3 — Льоренте (73).

Предупреждения: Сиссоко (41), Сон (48), Роуз (54), Ваньяма (77).

19 (8) удары (в створ) 11 (6)

8 фолы 12

4 угловые 3

3 офсайды 3

63 % владения мячом 37

Обе команды начали активно. За 21 минуту встречи было забито 5 мячей. Это является рекордом Лиги чемпионов. Счет в матче открыл Стерлинг. Англичанин получил мяч в штрафной и пробил точно в правый угол. После этого два гола забил Сон. Отметим, что оба мяча привез защитник «Манчестер Сити» Лапорт: сначала он пытался выбить футбольный снаряд, но отдал в ногу Сона, а кореец сильно пробил по воротам, затем Лапорт потерял мяч на своей половине поля, что и привело к голу. Почти сразу хозяева отыгрались — отличился Бернарду Силва. На 21-й минуте Стерлинг оформил дубль, замкнув прострел де Брюйне. Во втором тайме преимуществом владел «Манчестер Сити». На 49-й минуте де Брюйне опасно пробил со штрафного — мяч пролетел над перекладиной. Спустя время увеличил отрыв «горожан» Агуэро, который в упор сильно пробил в ближний угол. Этот гол стал для аргентинцы первым в 1/4 финала Лиги чемпионов. Несмотря на преимущество «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» забил. После подачи с углового Льоренте бедром переправил мяч в ворота. В конце встречи «Манчестер Сити» забил, но после просмотра VAR гол был отменен.

Первый матч: «Тоттенхэм» 1:0 «Манчестер Сити»

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»