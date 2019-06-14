Адриен Рабьо может остаться в «ПСЖ»

«ПСЖ» может сохранить в составе французского хавбека Адриена Рабьо. Из клуба уходит спортивный директор, с которым у полузащитника был конфликт.

По информации испанских СМИ, француз может остаться в парижском клубе, несмотря на конфликт по ходу сезона. Причина кроется в увольнении спортивного директора Антеру Энрике, которого заменит Леонардо.

Сообщается, что Энрике не смог договориться с руководством «ПСЖ» о новом контракте. У него были разногласия со многими в «ПСЖ», в том числе и с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Что касается Адриена Рабьо, то Леонардо находится с ним и его матерью-агентом Вероникой в хороших отношениях. Семейство Рабьо уже дало клубу понять, что готово к переговорам о продлении действующего соглашения. Контракт футболиста с командой действует до конца июня.

В прошедшем сезоне Рабьо провел 14 матчей в чемпионате Франции. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN