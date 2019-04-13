«Реал» взял кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» запланировал реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» на май этого года. Для оплаты переделки стадиона «сливочные» взяли кредит.

По информации источника, кредит составляет 575 миллионов евро. Срок погашения — 30 лет со ставкой 2,5%. Сообщается, что деньги поступят на счет «Реала» в три транша в июле 2019 года, 2020 и 2021. Начиная с 2023 года, мадридцы ежегодно будет платить 29,5 миллиона евро. Выплаты будут продолжаться до 2049 года.

Профинансируют проект JP Morgan и Bank of America Merrill Lynch совместно с Banco Santander, Societe Generale и CaixaBank.

После 31 тура «Реал» с 60 баллами занимает третье место в Ла Лиге. В Лиге чемпионов и Кубке Испании мадридцы прекратили борьбу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Реала»