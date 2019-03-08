Клаудио Раньери — новый главный тренер «Ромы»

Стало известно имя нового главного тренера «Ромы». Им стал итальянский специалист Клаудио Раньери.

Сообщается, что 67-летний тренер будет работать в римском клубе до окончания сезона.

Напомним, 7 марта руководство римского клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, который возглавлял команду с июня 2017 года.

Последним местом работы Раньери был «Фулхэм», должность наставника которого он покинул в конце февраля нынешнего года.

После 26 туров «Рома» находится на пятом месте Серии А. Римляне имеют в активе 44 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Рома»