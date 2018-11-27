Хенесс запретил легенде «Баварии» посещать VIP-ложу «Альянц Арены»

Автор: Дарья Григорьева 0

Президент «Баварии» Ули Хенесс запретил одной из легенд клуба посещать VIP-ложу «Альянц Арены». Им оказался Пауль Брайтнер.

Брайтнер и Хенесс являются друзьями и бывшими одноклубниками. Но недавно президент «Баварии» запретил ему посещать матчи клуба как почетному гостью. Причина —  недовольство критикой Брайтнера в адрес мюнхенской команды.

«Мне позвонил мистер Дресен (фин. директор «Баварии») и сказал, что по решению Хенесса я больше не являюсь почетным гостем. Я ответил, что ожидал подобного и не намерен видеться с определенными людьми. Я буду продолжать ходить на стадион и покупать билеты обычным способом», — заявил Брайтнер.

Фото: Global Look Press
Источник: Welt

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