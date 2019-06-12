Хамес Родригес согласился перейти в «Наполи»

Колумбийский хавбек дал согласие на переезд в Италию. В услугах 27-летнего полузащитника заинтересован «Наполи».

Сообщается, что на выбор колумбийца повлиял главный тренер неаполитанцев — Карло Анчелотти. Напомним, Хамес знаком с ним по совместной работе в «Реале» и «Баварии».

«Адзурри» планируют арендовать 27-летнего хавбека с правом дальнейшего выкупа. Однако, мадридцы настаивают на полноценном трансфере футболиста. «Сливочные» не готовы расстаться с игроком менее, чем за 50 млн. евро.

В прошедшем сезоне Хамес играл на правах аренды в мюнхенской «Баварии». На его счету 7 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Николо Скиры