Футболист «Лестера» Джеймс Мэддисон провел Евро U-21 в особых бутсах

Полузащитник молодежной сборной Англии провел турнир в специальных бутсах. На них изображена 5-летняя девочка, умершая от рака.

22-летний хавбек «Лестера» провел матчи группового этапа Евро U-21 с Францией (1:2) и Румынией (2:4) в специальных бутсах. Отмечается, что на них изображена пятилетняя девочка Софи Тейлор. Она умерла от рака в январе этого года.

На правой обуви стоит надпись «There is a new angel in Heaven» («На небесах появился новый ангел»). На левой бутсе нарисован Мэддисон в майке «RIP Sophy, I love you» («Покойся с миром, Софи, я люблю тебя»).

Напомним, в прошедшем сезоне Мэддисон провел 36 матчей в чемпионате Англии. На его счету 7 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «инстаграм» Джеймса Мэддисона