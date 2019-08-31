«ПСЖ» хочет обменять Неймара на троих игроков «Барселоны»

Стороны продолжают переговоры по трансферу нападающего Неймара. Парижане убеждают каталонцев включить в сделку форварда «сине-гранатовых» Усмана Дембеле.

Помимо троих игроков «Барсы», французский клуб намерен получить доплату не менее 130 миллионов евро. Сообщается, что Иван Ракитич и Жан-Клер Тодибо уже дали согласие на переход в «ПСЖ».

Главный тренер французской команды Томас Тухель убеждает нападающего Усмана Дембеле также принять предложение о трансфере. Напомним, Тухель и Дембеле знакомы по совместной работе в дортмундской «Боруссии».

В прошедшем сезоне Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции. В его активе 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Херарда Ромеро