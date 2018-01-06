Юрген Клопп о перепалке Роберто Фирмино и Мэйсона Холгейта: «Я слышал о чем-то, но пока не могу что-либо сказать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сообщение о том, что хавбек Роберто Фирмино оскорбил защитника «Эвертона» Мэйсона Холгейта на расовой почве. Матч завершился победой над «ирисками» со счетом 2:1.

«Я слышал о чем-то, но пока не могу что-либо сказать. Четвертый судья [Джонатан Мосс] мне что-то сказал. Я никаких слов не расслышал, поэтому думал, что они собираются рассматривать фол Холгейта. Вот так я понял ситуацию в первый момент.

Уже после игры четвертый арбитр проинформировал меня. Но нельзя сказать, что я действительно понял, о чем речь», – описал ситуацию немец.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian