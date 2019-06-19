Александр Анюков в следующем сезоне может быть заявлен в качестве играющего тренера «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал про будущее защитника Александра Анюкова. Он рассказал, 36-летний футболист может быть заявлен на следующий сезон в качестве играющего тренера.

«Возможно ли заявить Анюкова играющим тренером? Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем.

Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги», – сказал Медведев.

Напомним, Александр Анюков играет за «Зенит» с 2005 года. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он пять раз выигрывал чемпионат страны, дважды побеждал в Кубке России, четырежды – в Суперкубке России. Кроме того, Александр является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее стало известно, что «Зенит» хочет предложить Анюкову место тренера в системе клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: «Рейтинг букмекеров»