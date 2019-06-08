ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Россия разгромила Сан-Марино

В третьем матче отборочного этапа на чемпионат Европы-2020 сборная России принимала Сан-Марино. Встреча закончилась крупной победой россиян.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

РОССИЯ — САН-МАРИНО — 9:0 (4:0)

Саранск. 8 июня.

Стадион: «Мордовия Арена». 42241 зритель.

Судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция).

Россия: Гильерме, Джикия, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Зобнин (Баринов, 73), Оздоев, Головин, Ан. Миранчук (Смолов, 60), Ал. Миранчук (Ионов, 61), Дзюба.

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони, Витайоли, Чеволи, Палацци (Чензони, 51), Голинуччи (Лунадеи, 64), Баттистини, Муларони, Голинуччи, Витайоли, Ринальди (Томассини, 56).

Голы: 1:0 — Чеволи (25, гол в свои ворота), 2:0 — Дзюба (31, с пенальти), 3:0 — Кудряшов (36), 4:0 — Ан. Миранчук (41), 5:0 — Дзюба (73), 6:0 — Дзюба (76), 7:0 — Смолов (77), 8:0 — Смолов (83), 9:0 — Дзюба (89).

Незабитый пенальти: Дзюба (76)

Предупреждения: Ринальди (11), Муларони (17).

44 (19) удары (в створ) 0 (0)

11 фолы 10

13 угловые 0

5 офсайды 0

76 % владения мячом 24

Несмотря на огромное преимущество россиян, забить им удалось только на 25-й минуте. Головин сделал прострел в штрафную, а Чеволи переправил его в свои ворота. Почти сразу же отличился Дзюба, который реализовал пенальти. Еще до перерыва Россия забила еще два мяча. Сначала отличился Кудряшов, затем — Ан. Миранчук. Во втором тайме россияне продолжили атаковать, однако голы пришлись на последние 15 минут матча. За это время трижды забил Дзюба, тем самым оформив покер, и дубль сделал Смолов. Таким образом, сборная России одержала самую крупную победу в своей истории в официальных матчах — 9:0.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»