Серхио Рамос: «Я бы хотел выиграть пятую Лигу чемпионов с «Мадридом». Это было бы великолепно и невероятно»

Автор: Роман Шлуинский 0

Капитан «Реала» Серхио Рамос поведал о своих мечтах. Он хочет выиграть еще несколько трофеев.

— О чем еще вы мечтаете? Выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов или «Золотой мяч»?

– Все из вышеназванного, если это возможно. Это моя мечта. Я никогда не перестаю мечтать.

Я бы хотел выиграть пятую Лигу чемпионов с «Мадридом». Это было бы великолепно и невероятно. То же самое касается и национальной сборной – еще один чемпионат Европы или мира… Было бы невероятно.

Что касается «Золотого мяча», я не знаю, насколько я близок или далек от того, чтобы его получить. Если Фабио Каннаваро это удалось, то почему бы и нет? Я должен поддерживать мечту, которая была у меня, когда я был ребенком, поэтому верю, что такое может произойти.

Когда мое тело скажет мне, что пора заканчивать, я сделаю это. Но думаю, что могу провести еще пару лет на высшем уровне, – сказал Рамос.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Асенсио

Марко Асенсио может пропустить 8-9 месяцев из-за травмы

«МЮ» отказался отпускать Поля Погба в «Реал»

Лионель Месси позвонил Неймару и попросил его не переходить в «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 