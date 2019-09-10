Серхио Рамос: «Я бы хотел выиграть пятую Лигу чемпионов с «Мадридом». Это было бы великолепно и невероятно»

Капитан «Реала» Серхио Рамос поведал о своих мечтах. Он хочет выиграть еще несколько трофеев.
— О чем еще вы мечтаете? Выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов или «Золотой мяч»?
– Все из вышеназванного, если это возможно. Это моя мечта. Я никогда не перестаю мечтать.
Я бы хотел выиграть пятую Лигу чемпионов с «Мадридом». Это было бы великолепно и невероятно. То же самое касается и национальной сборной – еще один чемпионат Европы или мира… Было бы невероятно.
Что касается «Золотого мяча», я не знаю, насколько я близок или далек от того, чтобы его получить. Если Фабио Каннаваро это удалось, то почему бы и нет? Я должен поддерживать мечту, которая была у меня, когда я был ребенком, поэтому верю, что такое может произойти.
Когда мое тело скажет мне, что пора заканчивать, я сделаю это. Но думаю, что могу провести еще пару лет на высшем уровне, – сказал Рамос.
Фото: Global Look Press
Источник: As