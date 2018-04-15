«Рома» поздравила «Барселону» с рекордом по числу матчей без поражений в чемпионате Испании. Накануне каталонский клуб обыграл «Валенсию» (2:1) и довел беспроигрышную серию в примере до 39 матчей, что является национальным рекордом.

An incredible achievement by a classy club. Congratulations on the new record @FCBarcelona 👋 https://t.co/hu6dKUqBJl — AS Roma English (@ASRomaEN) April 14, 2018

«Невероятное достижение замечательного клуба. Поздравляем с новым рекордом», – пишет официальный твиттер «Ромы».

Римский клуб обыграл «Барселону» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей за счет гола на чужом поле (1:4, 3:0) и выбил ее из турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Ромы»