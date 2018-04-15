«Рома» поздравила «Барселону» с рекордом по числу матчей без поражений в чемпионате

Автор: Лидия Дидык 0

Рома

«Рома» поздравила «Барселону» с рекордом по числу матчей без поражений в чемпионате Испании. Накануне каталонский клуб обыграл «Валенсию» (2:1) и довел беспроигрышную серию в примере до 39 матчей, что является национальным рекордом.

«Невероятное достижение замечательного клуба. Поздравляем с новым рекордом», – пишет официальный твиттер «Ромы».

Римский клуб обыграл «Барселону» в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей за счет гола на чужом поле (1:4, 3:0) и выбил ее из турнира.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Ромы»

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