Диего Лаксальт перешел в «Торино»

Уругвайский защитник «Милана» официально покинул расположение команды. 26-летний футболист перешел в «Торино» на правах аренды.

Таким образом, текущий сезоне Серии А уругваец проведет в составе «бордовых». Туринский клуб арендовал игрока на один год.

В соглашении предусмотрена функция дальнейшего права выкупа за 11,5 млн. евро. Аренда уругвайца обойдется «быкам» в 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Лаксальт провел 20 матчей в чемпионате Италии. В проведенных встречах Диего заработал 2 желтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Торино»