За Миралема Пьянича поспорят сразу два европейских топ-клуба

Боснийский хавбек «Ювентуса» может покинуть клуб до конца трансферного окна. В приобретении полузащитника заинтересованы «ПСЖ» и «Бавария».

Однако, ситуацию может осложнить трансферные запросы самого туринского клуба. За одного из лидеров команды «бьянконери» требуют не менее 80-ти миллионов евро.

В случае с парижанами, итальянский гранд готов обменять Пьянича на одного из трех футболистов французского клуба. Руководство «Ювентуса» рассчитывает на трансфер Юлиана Дракслера, Марко Верратти или Анхеля Ди Марию.

Напомним, действующее соглашение Пьянича действует до 2023 года. В прошедшем сезоне боснийский футболист провел 31 матч в чемпионате Италии. В его активе 2 гола и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport