Дидье Дешам: «Следует запомнить, что сборная Франции — чемпионы мира на ближайшие четыре года»

Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов после финального матча чемпионата мира. Сборная Франции стала чемпионом мира.

— Многие чемпионы мира в прошлом оставляли разное наследие. Как вы хотите, чтобы вашу команду воспринимали после этого турнира?

Франция — чемпионы мира. Однозначно, мы сыграли лучше, чем другие. У нас была очень молодая команда. 14 из игроков никогда не участвовали в ЧМ. Сборная проявила себя максимально хорошо, у нас были заминки, но уже это неважно. Следует запомнить, что мы чемпионы мира на ближайшие четыре года.

— Что вы чувствуете, что дважды выиграли ЧМ?

Это большое приключение, для меня большая честь выиграть турнир в разных ролях. Тогда это произошло во Франции, сейчас тут. Для поколения, которым по 10-15 лет, этот турнир очень важен, они тоже должны прочувствовать чемпионство. Все 23 наших игрока больше не будут другими после этого вечера. Для профессионального футболиста не бывает большей награды.

— Что вы думаете о том, что стали третьим игроком, кто сумел выиграть ЧМ и в качестве игрока, и в качестве тренера?

Естественно, я испытываю личную гордость, но это на втором месте. Для меня важнее, что игроки выиграли турнир, как они радуются и наслаждаются моментом.

— Раньше было поколение Платини, сейчас Гризманна. Вы испытываете личную гордость за свою единую команду?

Действительно, самое главное — команда. Но, конечно, есть индивидуально сильные игроки: Мбаппе, Погба, Гризманн, Умтити и другие. Именно благодаря коллективу раскрываются полностью личностные способности. Именно это нам и помогло.

— Вы говорили о психологическом аспекте, как вы решали эту проблему? Вы обращались к психологам или сами что-то предпринимали?

Для меня важная часть работы тренера — именно дискуссии и разговоры. Я считаю, что это очень важно. Необходимо также думать о человеческих качествах и коллективе в целом. У нас еще 20 человек к штабе, каждый из которых придерживается этой точки зрения. Иногда я могу быть жестким, но делаю это для их блага. Они очень молоды, но умеют слушать и реагировать.

— Это был странный турнир. Мы видели, как крупные футбольные команды вылетели на ранних этапах. В чем было отличие Франции, и была ли тут причастна удача?

Не люблю говорить об удаче, но я никогда не видел такого чемпиона как этот. Все маленькие команды приехали максимально подготовленными и нанесли удар по крупным державам. Владение мячом сыграло с ними злую шутку. На этом турнире было очень сложно с точки зрения интенсивности, не было большого различия между большими командами и маленькими.

— После матча с Данией вы сказали, что собираетесь наращивать игру. Что вы сделали перед плей-офф?

У нас был также сложный матч против Перу. После группового этапа нам нужно было отдохнуть, это нам помогло. В плей-офф мы начали играть против крупных команд, и победа над Аргентиной помогла нам поверить в себя.

— Вы думали о том, что выиграете турнир?

Аргентина — великая команда, и тот факт, что мы их обыграли, помог нам задуматься о чемпионстве. В нас проснулось желание победить. Даже в сегодняшнем матче нам помогало это чувство.

— Какие воспоминания у вас остались от Москвы и России?

Это был прекрасный чемпионат мира. Правда, я считаю, что все прошло очень быстро. Безусловно, Россия сделала все, чтобы чемпионат был прекрасным. Для нас было большое удовольствие быть здесь.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press