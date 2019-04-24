«Бавария» может приобрести Федерико Кьезу за 70 миллионов евро

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза в летнее трансферное окно может перебраться в Германию. В покупке итальянского полузащитника заинтересована «Бавария».

Мюнхенский клуб готовит солидное предложение по игроку в размере 70 миллионов евро. К 21-летнему хавбеку интерес также проявляют клубы итальянской Серии А: «Наполи», «Ювентус» и «Интер».

У неаполитанцев есть первоочередное право выкупа Кьезы, однако им придется перебить предложение конкурентов, чтобы заполучить игрока.

Федерико Кьеза является воспитанником «Фиорентины». Дебют за клуб из Флоренции состоялся в 2016 году. В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 32 матчах итальянской Серии А. В активе игрока шесть голов и три голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato