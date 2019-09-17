«Краснодар» может продолжить сотрудничество с Павлом Мамаевым

Автор: Роман Шлуинский 0

Павел Мамаев

Полузащитник Павел Мамаев, возможно, вновь станет игроком «Краснодара». Причина — травмы основных игроков команды.

По данным источника, в ближайшее время руководство «быков» обговорит с российским игроком о возможности продолжения сотрудничества.

Ранее «Краснодар» думал о расторжении соглашения с 31-летним футболистом. Для этого клуб выдвигал обращение в РФС, но расторгнуть контракт не получилось из-за юридических тонкостей.

«Чемпионат» утверждал, что «Краснодара» изменил свою позицию из-за того, что большинство игроков основного состава команды травмировались и выбыли из строя.

Отметим, что действующий контракт Мамаева с краснодарским клубом рассчитан до 31 декабря.

Напомним, сегодня Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышли из колонии по УДО.

Фото: твиттер «Краснодара»
Источник: Sport24

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Павел Мамаев

Павел Мамаев: «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение»

Мурад Мусаев и Федор Смолов

УЕФА может отменить отстранение Мурада Мусаева в еврокубках

«Краснодар» хочет подписать Егора Сорокина

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 