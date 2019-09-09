Маурицио Сарри надеется, что Роналду забьет более 40 мячей за сезон

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил Роналду о количестве голов, которые португалец должен забить за сезон. Также 60-летний специалист определился с ролью Криштиану на поле.

Маурицио Сарри желает, чтобы 34-летний португалец был на позиции левого форварда и смещался в центр для завершения атак.

Итальянский тренер надеется, что в нынешнем сезоне Роналду сможет забить более 40 голов. Об этом он уже рассказал игроку.

Напомним, Криштиану Роналду не смог преодолеть планку в 40+ мячей за сезон всего дважды за последние 10 лет: в своих дебютных сезонах в «Реале» (33) и «Ювентусе» (28).

После 2-х матчей Серии А 34-летний португалец имеет в активе один забитый мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport