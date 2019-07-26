«Спартак» проявляет интерес к футболисту АЗ Гусу Тилу

Автор: Роман Шлуинский 0

 

«Спартак» пытается найти усиление на трансферном рынке. «Красно-белые» интересуются футболистом из чемпионата Голландии.

По данным источника, «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника АЗ Гуса Тила. Голландский клуб уже осведомлен об этом.

Как стало известно, «красно-белые» переключились на кандидатуру Тила после сорвавшегося трансфера полузащитника ПСВ Гастона Перейро.

Соглашение 21-летнего футболиста с АЗ рассчитана до конца 2023 года. В прошедшем сезоне Гус Тил провел 33 матча в Эредивизи. Он забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: твиттер АЗ
Источник: Algemeen Dagblad

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