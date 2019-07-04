«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» поспорят за Дани Себальоса

Автор: Анатолий Акулов 0

Испанский хавбек мадридского «Реала» может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Полузащитник привлек внимание сразу трех английских топ-клубов.

22-летнего игрока молодежной сборной Испании не прочь приобрести «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Отмечается, что «шпоры» являются фаворитом в борьбе за хавбека мадридского «Реала».

Сообщается, что Себальос не входит в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Впрочем, «сливочные» предпочли бы не продавать игрока, а отдать его в аренду. В крайнем случае «королевский клуб» готов включить в сделку опцию об обратном выкупе футболиста.

Ранее сообщалось намерении «Милана» взять в аренду испанского игрока. В прошедшем сезоне полузащитник провел 23 матча в испанской Примере. На его счету 3 забитых мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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