Александр Соболев может перейти в «Лечче»

Автор: Анатолий Акулов 0

Российский нападающий привлек внимание итальянского клуба. «Лечче» планирует подписать игрока до закрытия трансферного окна.

Приоритетной целью новичка Серии А является форвард «Сассуоло» Хуму Эль-Бабакара. Футболистом также интересуется «Нант».

Однако, в случае неудачи с возможным трансфером, руководство клуба намерено подписать Александра Соболева. 22-летний россиянин на данный момент лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.

Ранее сообщалось, что в контракте игрока прописана опция выкупа за 150 миллионов рублей. На Соболева также претендуют ЦСКА и «Динамо».

В текущем сезоне нападающий провел 8 матчей в чемпионате России. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи.

Фото: официальный «твиттер» российской Премьер-лиги
Источник: Sky Sport Italia

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