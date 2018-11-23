Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо и Михаил Игнатов вернулись в общую группу «Спартака»

«Спартак» проводит тренировку перед матчем 15-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». В общую группу команды вернулось сразу несколько игроков.

К общей группе присоединились вернувшиеся из сборных защитник Георгий Джикия, а также хавбеки Михаил Игнатов и Лоренсо Мельгарехо.

Вчера все трое занимались по индивидуальной программе, сегодня же игроки тренировались в общей группе.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится на «Открытие Арене» 25 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»