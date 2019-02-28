«Манчестер Сити» подписал 10-летний контракт с брендом «Puma»

«Манчестер Сити» объявил о начале сотрудничества с компанией «Puma». Предыдущим техническим партнером была американская фирма спортивной одежды «Nike».

Немецкий бренд станет техническим спонсором не только клуба из Манчестера, но и всех дочерних команд City Football Group – в Австралии, Испании, Уругвае и Китае.

Контракт с Puma будет действовать с 1 июля 2019 года. В немецкой компании по производству спортивной одежды и экипировки сообщили, что эта сделка стала крупнейшей в их истории.

«Горожане» получат 600 миллионов фунтов за 10 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»