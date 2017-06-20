Дмитрий Полоз перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз может продолжит карьеру в «Зените». В настоящее время игрок находится в расположении сборной России, которая принимает участие в Кубке конфедераций.

25-летний хавбек станет уже третьим игроком после Кристиана Нобоа и Дениса Терентьева, перебравшимся в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону в это межсезонье.

Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания утверждал, что клуб не интересуется Полозом.

В минувшем сезоне на счету футболиста 26 матчей в РФПЛ, в которых он забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Фото: Global Look Press

Источник: «БИЗНЕС Online»

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