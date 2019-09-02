Роберт Мак близок к переходу в турецкий «Коньяспор»

28-летний полузащитник «Зенита» может покинуть команду. Словацкий хавбек может перебраться в чемпионат Турции.

Сегодня словак должен подписать контракт с «Коньяспором». «Сине-бело-голубые» решили расстаться с Маком после приобретения Малкома у «Барселоны».

Действующее соглашение Роберта с «Зенитом» рассчитано до июня 2020 года. В текущем сезоне он еще не провел в РПЛ ни одного матча.

В прошедшем розыгрыше российской Премьер-лиги он принял участие в 21-ом матче. В его активе 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Yeni Meram