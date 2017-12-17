«Динамо» не договорилось с Александром Ташаевым по подъемным

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев не может договориться с клубом о сумме подъемных за продление контракта. Соглашение игрока с бело-голубыми истекает через полгода.

Сообщается, что бонус, положенный Ташаеву при подписании нового договора, должен был составить 1 млн евро. Однако эта сумма перестала устраивать столичный клуб. По неподтвержденным данным, на завышенные подъемные указал советник главы ВФСО «Динамо» Роман Широков.

23-летний Ташаев имеет ряд предложений от российских клубов, предметный интерес к нему проявляет московский «Спартак». В нынешнем сезоне футболист забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: fcdin.com