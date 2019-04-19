ХК ЦСКА впервые стал обладателем Кубка Гагарина

В четвертом матче финала плей-офф КХЛ ЦСКА обыграл «Авангард» (3:2 ОТ). Эта победа позволила «армейцы» выиграть Кубок Гагарина.

Отметим, что московский клуб стал обладателем этого трофея впервые. Ранее ЦСКА дважды доходил до финала в сезонах-2015/16 и 2017/18, но проигрывал «Металлургу» и «Ак Барсу» соответственно.

Помимо этого армейский клуб стал первой командой в истории КХЛ, которая выиграла регулярный чемпионат и плей-офф по итогам одного сезона.

Счет в серии: «Авангард» 0:4 ЦСКА

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»