«Ливерпуль» повторил собственный рекорд

В 34-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал победу над «Челси». Встреча закончилась со счетом 2:0.

Эта победа стала для мерсисайдцев 26-й в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, «красные» повторили собственный рекорд по победам за весь сезон за четыре тура до конца чемпионата Англии. Напомним, 26 раз они выигрывали в сезоне-2013/14.

Однако за все время выступлений в высшем дивизионе «Ливерпуль» однажды побеждал больше — в сезоне-1979/80 (30).

Помимо этого «красные» набрали 85-е очко. Это больше, чем за весь сезон-2013/14 (84 очка) и всего на одно очко меньше, чем рекордный показатель клуба в эпоху АПЛ – в сезоне-2008/09 «Ливерпуль» набрал 86 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta