Футболисты Английской Премьер-лиги будут бойкотировать социальные сети один день

Валлийские и английские игроки подхватили акцию Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Это сделано в рамках борьбы с расизмом.

Футболисты, которые играют в Английской Премьер-лиге, чемпионшипе и других мужских и женских первенствах Англии и Уэльса, откажутся от использования социальных сетей на один день. Это произойдет с 19 по 20 апреля.

Цель бойкота — демонстрация единства футболистов и призыв к более активным действиям со стороны социальных сетей и футбольных руководителей в ответ на проявления расизма как на поле, так и за его пределами.

Сообщается, что к данной акции уже присоединились защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, защитник «Лестера» Уэс Морган, форвард «Уотфорда» Трой Дини, нападающий «Уикома» Адебайо Акинфенва и нападающая женской команды «Арсенала» Даниэль Картер.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ассоциации профессиональных футболистов