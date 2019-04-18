Футболисты Английской Премьер-лиги будут бойкотировать социальные сети один день

Автор: Роман Шлуинский 0

Валлийские и английские игроки подхватили акцию Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Это сделано в рамках борьбы с расизмом.

Футболисты, которые играют в Английской Премьер-лиге, чемпионшипе и других мужских и женских первенствах Англии и Уэльса, откажутся от использования социальных сетей на один день. Это произойдет с 19 по 20 апреля.

Цель бойкота — демонстрация единства футболистов и призыв к более активным действиям со стороны социальных сетей и футбольных руководителей в ответ на проявления расизма как на поле, так и за его пределами.

Сообщается, что к данной акции уже присоединились защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, защитник «Лестера» Уэс Морган, форвард «Уотфорда» Трой Дини, нападающий «Уикома» Адебайо Акинфенва и нападающая женской команды «Арсенала» Даниэль Картер.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ассоциации профессиональных футболистов

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Хорватия — Англия — 2:1. Москва. Стадион «Лужники». 11 июля 2018 г.

Дэнни Роуз: «Чего ждать, когда страны за расизм штрафуют на сумму, которую я трачу за вечер»

Юрген Клопп: «Я не самый опытный тренер, у моих команд всегда такие проблемы после матчей Лиги чемпионов»

Первая осечка «Ювентуса», миланское дерби и волшебник Месси. Главные матчи воскресенья в топ-5 европейских лиг.

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 