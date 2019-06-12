Яспер Силлессен: «Барселона» не отпустит меня за яблоко и яйцо»

Голландский вратарь рассказал о трудностях, связанных с его возможным уходом из «Барселоны». А также отметил, что не будет поднимать скандал, если его не отпустят в другой клуб.

30-летний голкипер признался, что ему будет сложно покинуть каталонцев этим летом. Напомним, в его контракте прописана сумма отступных в размере 60 млн. евро.

«Тот факт, что в моем контракте прописаны отступные 60 миллионов евро, не упрощает ситуацию. Я и раньше понимал, что «Барса» не отпустит меня за яблоко и яйцо», – сказал Силлессен.

«Трансферный рынок реально сходит с ума. За футболистов платят огромные деньги, но на самом деле никто не стоит столько», – добавил он.

«Однако рынок диктует правила, все зависит от него. В любом случае в «Барселоне» знают, что я не тот вратарь, кто начинает поднимать шум», – заключил Яспер.

Силлессен перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2016 году. Испанский клуб заплатил за вратаря 13 млн. евро. В прошедшем сезоне голкипер провел 3 матча в чемпионате Испании. В его активе 1 игра на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana