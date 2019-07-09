Мадридский «Реал» отдаст Люку Зидана в аренду в «Расинг»

Автор: Анатолий Акулов 0

Французский вратарь может покинуть «Реал». «Расинг» готов взять молодого голкипера в аренду.

Вратарь «сливочных» Люка Зидан проведет следующий сезон во втором испанском дивизионе. 21-летний француз перейдет на правах аренды в «Расинг» из Сантандера.

В прошлом сезоне «сантандерцы» выступали в третьем дивизионе. В следующем розыгрыше руководство клуба ставит задачу вернуться в испанскую Примеру.

Таким образом, Люка Зидан может помочь команде выполнить поставленные задачи. Напомним, Люка является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Руководство «королевского» клуба рассчитывает на футболиста в будущем, поэтому хочет дать практику молодому французу.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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