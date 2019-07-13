«Локомотив» готов продать Гильерме за 800 тысяч евро

33-летний вратарь «Локомотива» покинет команду зимой. Голкипером сборной России интересуется «Спартак».

Сообщается, что «Спартак» предложил футболиста 500 тысяч евро. Однако, «Локо» не устроила предложенная сумма.

«Железнодорожники» не отпустят вратаря менее, чем за 800 тысяч евро. Гильерме уже согласовал контракт с «красно-белыми» на 3 года. Голкипер будет получать 3 миллиона евро в год. Также 3 млн. евро заработает агент – по миллиону за год.

33-летний Маринато Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В составе клуба он становился чемпионом России, выигрывал Кубок России (трижды) и Суперкубок-2019.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс