В новом сезоне Андрей Лунин может стать вторым вратарем «Реала»

Автор: Анатолий Акулов 0

Лунин

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан даст шанс украинскому вратарю побороться за место в основе. Со следующего сезона Андрей Лунин может стать резервным голкипером «Реала».

Сообщается, что вратарь мадридского клуба Люка Зидан этим летом намерен покинуть клуб. Голкипера не получает в команде достаточного времени игровой практики. Мадридцы рассчитывают отправить 21-летнего француза в аренду.

После ухода Зидана-младшего «королевский клуб» останется с тремя голкиперами. При этом Кейлора Наваса мадридцы планирует продать этим летом. Таким образом Тибо Куртуа будет основным вратарем в новом сезоне, а Андрей Лунин – запасным.

Напомним, прошедший сезон украинец провел на правах аренды в «Леганесе». В общей сложности вратарь провел всего 5 матчей за клуб.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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