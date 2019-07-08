В новом сезоне Андрей Лунин может стать вторым вратарем «Реала»

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан даст шанс украинскому вратарю побороться за место в основе. Со следующего сезона Андрей Лунин может стать резервным голкипером «Реала».

Сообщается, что вратарь мадридского клуба Люка Зидан этим летом намерен покинуть клуб. Голкипера не получает в команде достаточного времени игровой практики. Мадридцы рассчитывают отправить 21-летнего француза в аренду.

После ухода Зидана-младшего «королевский клуб» останется с тремя голкиперами. При этом Кейлора Наваса мадридцы планирует продать этим летом. Таким образом Тибо Куртуа будет основным вратарем в новом сезоне, а Андрей Лунин – запасным.

Напомним, прошедший сезон украинец провел на правах аренды в «Леганесе». В общей сложности вратарь провел всего 5 матчей за клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca