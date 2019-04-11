Криштиану Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

Автор: Роман Шлуинский 0

«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:1. Форвард «черно-белых» Криштиану Роналду забил гол в этой встрече.

Он отличился после подачи Канселу на 45-й минуте.

Таким образом, этот мяч стал 125-м для Криштиану Роналду. 34-летнему португальцу удалось достичь этой отметки за 161 игру в турнире. Это рекорд Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 8 матчах ЛЧ. Он забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер УЕФА

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