Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

В Бразилии продолжается розыгрыш Кубка Америки. В полуфинальном матче хозяева турнира победили Аргентину со счетом 2:0.

Счет во встрече открыл Габриэл Жезус после передачи Роберту Фирмино. А в середине второго тайма уже сам Фирмино забил с передачи Жезуса.

Таким образом, сборная Бразилии в пятый раз подряд выбивает аргентинцев из Кубка Америки. Помимо этого, Аргентина продлила серию без титулов до 26 лет.

Кубок Америки. 1/2 финала

Бразилия — Аргентина — 2:0 (1:0)

3 июля. Белу-Оризонти. Стадион «Минейрау».

Судья: Родди Самбрано Ольмедо (Эквадор).

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиру, Коутинью, Эвертон (Виллиан, 46), Роберту Фирмину.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.

Голы: Габриэл Жезус, 19 (1:0). Роберту Фирмину, 71 (2:0).

Предупреждения: Тальяфико (9), Акунья (40), Дани Алвес (40), Фойт (56), Мартинес (58), Аллан (82), Агуэро (90+4).

Бразильцы стали первой командой, пробившейся в финал турнира. Их соперником станет победитель встречи Чили и Перу. Второй полуфинал пройдет в четверг ночью.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс